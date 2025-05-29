В НАТО анонсировали новое заседание "Рамштайна" на следующей недел
Четверг, 29 мая 2025, 13:40
Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", соберется в штаб-квартире НАТО на следующей неделе. Великобритания и Германия созовут контактную группу на 4 июня 2025 года.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса
Детали: Предыдущее заседание формата "Рамштайн" прошло 11 апреля в Брюсселе. Его также созвали Великобритания и Германия.
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Великобритания и Германия начали заниматься "Рамштайном" после смены президентской администрации в Соединенных Штатах. Предыдущие встречи "Рамштайн" при администрации Джо Байдена, начиная с 2022 года, проходили под председательством США.
Предыстория:
- На заседании 11 апреля Германия и другие страны создали "коалицию РЭБ" для Украины.
- Президент Владимир Зеленский тогда обратился к участникам "Рамштайна" из Кривого Рога, призвав предоставить 10 Patriot.
- На следующий день после встречи "Рамштайна", 5 июня, в штаб-квартире НАТО пройдет встреча министров обороны Альянса, которые проведут подготовку к июньскому саммиту лидеров блока в Гааге.