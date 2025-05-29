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В НАТО анонсировали новое заседание "Рамштайна" на следующей недел

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловЧетверг, 29 мая 2025, 13:40
В НАТО анонсировали новое заседание Рамштайна на следующей недел
фото: Getty Images

Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", соберется в штаб-квартире НАТО на следующей неделе. Великобритания и Германия созовут контактную группу на 4 июня 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса

Детали: Предыдущее заседание формата "Рамштайн" прошло 11 апреля в Брюсселе. Его также созвали Великобритания и Германия.

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Великобритания и Германия начали заниматься "Рамштайном" после смены президентской администрации в Соединенных Штатах. Предыдущие встречи "Рамштайн" при администрации Джо Байдена, начиная с 2022 года, проходили под председательством США.

Предыстория:

НАТОРамштайнУкраина
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