В НАТО анонсировали новое заседание "Рамштайна" на следующей недел

Контактная группа по вопросам обороны Украины, известная как формат "Рамштайн", соберется в штаб-квартире НАТО на следующей неделе. Великобритания и Германия созовут контактную группу на 4 июня 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Альянса

Детали: Предыдущее заседание формата "Рамштайн" прошло 11 апреля в Брюсселе. Его также созвали Великобритания и Германия.

Реклама:

Великобритания и Германия начали заниматься "Рамштайном" после смены президентской администрации в Соединенных Штатах. Предыдущие встречи "Рамштайн" при администрации Джо Байдена, начиная с 2022 года, проходили под председательством США.

Предыстория: