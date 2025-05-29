8 млн грн збитків: На Миколаївщині викрили махінації військової частини з "бойовими" виплатами

Державне бюро розслідувань викрило незаконну схему в одній із військових частин Миколаївщини, пов’язану з фіктивним нарахуванням бойових виплат військовослужбовцям, які насправді не перебували в зоні бойових дій.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними слідства, з березня до червня 2024 року начальник штабу, його брат – керівник одного з підрозділів – та помічник підробляли документи.

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Як наслідок – понад півсотні військових нібито брали участь у бойових операціях. У результаті держава зазнала збитків на суму майже 8 мільйонів гривень.

Дослівно: "За три місяці такої "служби" державі завдано збитків на майже 8 млн грн".

Деталі: Організаторам схеми повідомлено про підозру за статтями про зловживання службовим становищем і службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

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Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та їхнього відсторонення від посад. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Передісторія: