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8 млн грн убытков: На Николаевщине раскрыли махинации воинской части с "боевыми" выплатами

Украинская правдаЧетверг, 29 мая 2025, 15:31
8 млн грн убытков: На Николаевщине раскрыли махинации воинской части с боевыми выплатами
ГБР

Государственное бюро расследований раскрыло незаконную схему в одной из воинских частей Николаевской области, связанную с фиктивным начислением боевых выплат военнослужащим, которые на самом деле не находились в зоне боевых действий.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным следствия, с марта по июнь 2024 года начальник штаба, его брат – руководитель одного из подразделений – и помощник подделывали документы.

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В результате более полусотни военнослужащих якобы принимали участие в боевых операциях. Государству был нанесён ущерб на сумму почти 8 миллионов гривен.

 

Дословно: "За три месяца такой "службы" государству нанесён ущерб на почти 8 млн грн".

Детали: Организаторам схемы сообщено о подозрении по статьям о злоупотреблении служебным положением и служебной подделке (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и их отстранении от занимаемых должностей. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Предыстория:

  • 20 мая правоохранители задержали полковника медицинской службы, который за взятки переводил военнослужащих из районов боевых действий в тыловые подразделения.

Николаевская областьГБРармия
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