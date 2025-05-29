8 млн грн убытков: На Николаевщине раскрыли махинации воинской части с "боевыми" выплатами

Государственное бюро расследований раскрыло незаконную схему в одной из воинских частей Николаевской области, связанную с фиктивным начислением боевых выплат военнослужащим, которые на самом деле не находились в зоне боевых действий.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: По данным следствия, с марта по июнь 2024 года начальник штаба, его брат – руководитель одного из подразделений – и помощник подделывали документы.

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В результате более полусотни военнослужащих якобы принимали участие в боевых операциях. Государству был нанесён ущерб на сумму почти 8 миллионов гривен.

Дословно: "За три месяца такой "службы" государству нанесён ущерб на почти 8 млн грн".

Детали: Организаторам схемы сообщено о подозрении по статьям о злоупотреблении служебным положением и служебной подделке (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и их отстранении от занимаемых должностей. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

Предыстория: