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На Харківщині стався вибух біля авто військового ТЦК: чоловіку ампутували кисть

Українська правдаЧетвер, 29 травня 2025, 16:03
На Харківщині стався вибух біля авто військового ТЦК: чоловіку ампутували кисть
фото: Getty Images

У Харківській області внаслідок вибуху біля автомобіля постраждав військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП

Деталі: За інформацією, чоловік знайшов вибухівку біля свого авто. В результаті вибуху військовослужбовець дістав важке поранення, йому надали екстрену медичну допомогу. Лікарі змушені були ампутувати кисть руки.

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Наразі загрози життю немає, постраждалий перебуває під наглядом медиків.

Зазначається, що військовослужбовець був переведений із бойової бригади до ТЦК та СП за станом здоров’я після попереднього поранення.

Дослівно: "Військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу".

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Деталі: Причини та обставини вибуху наразі з’ясовуються. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження.

У підрозділах Харківського ОТЦК та СП проводять додаткові інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Передісторія:

  • 27 травня у Черкасах поліція затримала трьох чоловіків і жінку, яких підозрюють у нападі на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Харківська областьТЦКвибух
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