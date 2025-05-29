На Харківщині стався вибух біля авто військового ТЦК: чоловіку ампутували кисть
У Харківській області внаслідок вибуху біля автомобіля постраждав військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Джерело: Харківський ОТЦК та СП
Деталі: За інформацією, чоловік знайшов вибухівку біля свого авто. В результаті вибуху військовослужбовець дістав важке поранення, йому надали екстрену медичну допомогу. Лікарі змушені були ампутувати кисть руки.
Наразі загрози життю немає, постраждалий перебуває під наглядом медиків.
Зазначається, що військовослужбовець був переведений із бойової бригади до ТЦК та СП за станом здоров’я після попереднього поранення.
Дослівно: "Військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу".
Деталі: Причини та обставини вибуху наразі з’ясовуються. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження.
У підрозділах Харківського ОТЦК та СП проводять додаткові інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.
Передісторія:
- 27 травня у Черкасах поліція затримала трьох чоловіків і жінку, яких підозрюють у нападі на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).