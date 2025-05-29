На Харьковщине произошёл взрыв возле автомобиля военного ТЦК: мужчине ампутировали кисть

В Харьковской области в результате взрыва возле автомобиля пострадал военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Детали: По имеющейся информации, мужчина нашел взрывчатку возле своего авто. В результате взрыва военнослужащий получил тяжёлое ранение, ему была оказана экстренная медицинская помощь. Врачи были вынуждены ампутировать кисть руки.

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В настоящее время угрозы для жизни нет, пострадавший находится под наблюдением медиков.

Отмечается, что военнослужащий был переведён из боевой бригады в ТЦК и СП по состоянию здоровья после предыдущего ранения.

Дословно: "Военнослужащий, который был переведён из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжёлую травму в условном тылу".

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Детали: Причины и обстоятельства взрыва в настоящее время выясняются. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство.

В подразделениях Харьковского ОТЦК и СП проводят дополнительные инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Предыстория: