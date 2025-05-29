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На Харьковщине произошёл взрыв возле автомобиля военного ТЦК: мужчине ампутировали кисть

Украинская правдаЧетверг, 29 мая 2025, 16:03
На Харьковщине произошёл взрыв возле автомобиля военного ТЦК: мужчине ампутировали кисть
фото: Getty Images

В Харьковской области в результате взрыва возле автомобиля пострадал военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Источник: Харьковский ОТЦК и СП

Детали: По имеющейся информации, мужчина нашел взрывчатку возле своего авто. В результате взрыва военнослужащий получил тяжёлое ранение, ему была оказана экстренная медицинская помощь. Врачи были вынуждены ампутировать кисть руки.

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В настоящее время угрозы для жизни нет, пострадавший находится под наблюдением медиков.

Отмечается, что военнослужащий был переведён из боевой бригады в ТЦК и СП по состоянию здоровья после предыдущего ранения.

Дословно: "Военнослужащий, который был переведён из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжёлую травму в условном тылу".

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Детали: Причины и обстоятельства взрыва в настоящее время выясняются. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство.

В подразделениях Харьковского ОТЦК и СП проводят дополнительные инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

Предыстория:

  • 27 мая в Черкассах полиция задержала трёх мужчин и женщину, которых подозревают в нападении на сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Харьковская областьТЦКвзрыв
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