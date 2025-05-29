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Росія звинувачує Сербію у порушенні нейтралітету через постачання боєприпасів Україні

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцЧетвер, 29 травня 2025, 16:37
Росія звинувачує Сербію у порушенні нейтралітету через постачання боєприпасів Україні
Ілюстративне фото: Getty Images

Російська Служба зовнішньої розвідки поскаржилась, що сербські оборонні підприємства продовжують постачати боєприпаси Україні, незважаючи на офіційний нейтралітет Сербії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.

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Такими країнами найчастіше є держави НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Також залучені країни Африки.

Внесок сербських підприємств обчислюється сотнями тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї.

У російській розвідці стверджують, що до схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, включаючи Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.

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