Росія звинувачує Сербію у порушенні нейтралітету через постачання боєприпасів Україні
Російська Служба зовнішньої розвідки поскаржилась, що сербські оборонні підприємства продовжують постачати боєприпаси Україні, незважаючи на офіційний нейтралітет Сербії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: У Службі зовнішньої розвідки Росії заявили, що сербські компанії продають боєприпаси, використовуючи схему фальшивих сертифікатів кінцевого користувача і країн-посередників.
Такими країнами найчастіше є держави НАТО, насамперед Чехія, Польща, Болгарія. Також залучені країни Африки.
Внесок сербських підприємств обчислюється сотнями тисяч снарядів для РСЗВ і гаубиць, а також мільйоном патронів для стрілецької зброї.
У російській розвідці стверджують, що до схеми залучені найбільші компанії сербського ВПК, включаючи Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan та інші.
Нагадаємо:
- Торік влітку видання FT повідомляло, що з 2022 року Україна отримала сербські боєприпаси на 800 млн євро.
- При цьому сербська влада заявляла, що Сербія не є стороною війни в Україні, хоча і продає свої снаряди західним державам, які можуть передавати їх Києву.
- Президент Сербії Александар Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.