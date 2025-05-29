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Россия обвиняет Сербию в нарушении нейтралитета из-за поставок боеприпасов Украине

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцЧетверг, 29 мая 2025, 16:37
Россия обвиняет Сербию в нарушении нейтралитета из-за поставок боеприпасов Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Российская Служба внешней разведки пожаловалась, что сербские оборонные предприятия продолжают поставлять боеприпасы Украине, несмотря на официальный нейтралитет Сербии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: В Службе внешней разведки России заявили, что сербские компании продают боеприпасы, используя схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

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Такими странами чаще всего являются государства НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. Также вовлечены страны Африки.

Вклад сербских предприятий исчисляется сотнями тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.

В российской разведке утверждают, что в схему вовлечены крупнейшие компании сербского ВПК, включая Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

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Напомним:

СербияРосcия
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