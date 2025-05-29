Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Bloomberg: Китай сократил продажи беспилотников в Европу, но в РФ поставляет в РФ

Алена МазуренкоЧетверг, 29 мая 2025, 17:53
Bloomberg: Китай сократил продажи беспилотников в Европу, но в РФ поставляет в РФ
фото: GETTY IMAGEs

В Европе утверждают, что Китай сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для беспилотников, но наращивает – в Россию. Официальный Пекин заявляет, что контролирует экспорт товаров двойного назначения и отвергает "безосновательные обвинения".

Источник: Bloomberg

Детали: В издании напоминают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Киеву и другим европейским странам, но продолжает поставки в Россию: "Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На российской территории есть производственные линии, где работают китайские представители".

Реклама:

Европейский чиновник также рассказал СМИ, что слова Зеленского совпадают с их собственными оценками.

Чиновник отметил, что Китай также, похоже, сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для беспилотников, таких как магниты, используемые в двигателях, одновременно наращивая поставки в Россию.

Производители в Китае начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, о чем агентство сообщало в конце 2024 года, и западные чиновники считают это первым шагом к более широким экспортным ограничениям.

РЕКЛАМА:

В заявлении министерства иностранных дел КНР, направленном агентству, официальный Пекин заявил, что контролирует экспорт так называемых товаров двойного назначения, таких как беспилотники, которые могут быть использованы в военных целях: "Позиция Китая в отношении Украины была последовательной и четкой: мы привержены прекращению войны и содействию мирным переговорам. Китай никогда не предоставлял ни одной стороне летальное оружие и строго контролирует товары двойного назначения. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций".

В прошлом году в издании сообщали, что китайские и российские компании совместно работают над разработкой ударных беспилотников.

С тех пор США и ЕС наложили санкции на несколько китайских фирм за помощь Москве в производстве беспилотников и поставку критически важных компонентов.

КитайбеспилотникиРосcияторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ФотоГБР завершило расследование в деле командира 211-й бригады, который замалчивал пытки над военными
МИД Украины: Россия боится передать "меморандум" из-за нереалистичных ультиматумов
В НАТО анонсировали новое заседание "Рамштайна" на следующей недел
Портнов накануне убийства встречался с Татаровым и Сухачевым – источники
Посольство Украины отрицает сокращение визита Зеленского в Германию
видеоВ России от взыва погиб заместитель мэра, который наводил ракеты на Мариуполь
Все новости...
Китай
В результате взрыва на химическом заводе в Китае погибли 5 человек
В Китае произошёл взрыв на химическом заводе, дым поднялся на сотни метров
Разведка: Китай поставляет спецхимию, порох и станки на 20 военных заводов РФ
Последние новости
19:01
В Киеве молния попала в многоэтажку: почему такое происходит и как уберечься
18:55
футболИнтрига еще жива: Полтавская "Ворскла" минимально победила "Кудривку" в первом матче плей-офф УПЛ
18:49
В сети стали "вирусными" бразильские монахини, выполнившие битбокс на католическом канале
18:48
ЕС и Индия проведут военные учения в океане
18:45
"Лукойл" нашел лазейку: нефтегигант РФ качает миллиарды в обход санкций ЕС
18:45
Флот Британии второй раз за месяц сопровождал российские суда в своих водах
18:44
Финансовые рынки отреагировали на блокирование судом пошлин Трампа
18:43
Журналисты идентифицировали коллаборационистов, причастных к религиозным преследованиям в Мелитополе
18:40
ГБР объявило новое подозрение одному из директоров Pin-Up: что ему грозит
18:37
В Южной Африке мать продала дочь целителя ради "глаз и кожи": женщину осудили
Все новости...
Реклама:
Реклама: