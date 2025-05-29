Bloomberg: Китай сократил продажи беспилотников в Европу, но в РФ поставляет в РФ

В Европе утверждают, что Китай сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для беспилотников, но наращивает – в Россию. Официальный Пекин заявляет, что контролирует экспорт товаров двойного назначения и отвергает "безосновательные обвинения".

Источник: Bloomberg

Детали: В издании напоминают слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Китай прекратил продажу беспилотников Киеву и другим европейским странам, но продолжает поставки в Россию: "Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев. На российской территории есть производственные линии, где работают китайские представители".

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Европейский чиновник также рассказал СМИ, что слова Зеленского совпадают с их собственными оценками.

Чиновник отметил, что Китай также, похоже, сократил поставки западным покупателям некоторых компонентов для беспилотников, таких как магниты, используемые в двигателях, одновременно наращивая поставки в Россию.

Производители в Китае начали ограничивать продажи в США и Европу ключевых компонентов, о чем агентство сообщало в конце 2024 года, и западные чиновники считают это первым шагом к более широким экспортным ограничениям.

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В заявлении министерства иностранных дел КНР, направленном агентству, официальный Пекин заявил, что контролирует экспорт так называемых товаров двойного назначения, таких как беспилотники, которые могут быть использованы в военных целях: "Позиция Китая в отношении Украины была последовательной и четкой: мы привержены прекращению войны и содействию мирным переговорам. Китай никогда не предоставлял ни одной стороне летальное оружие и строго контролирует товары двойного назначения. Китай решительно выступает против безосновательных обвинений и политических манипуляций".

В прошлом году в издании сообщали, что китайские и российские компании совместно работают над разработкой ударных беспилотников.

С тех пор США и ЕС наложили санкции на несколько китайских фирм за помощь Москве в производстве беспилотников и поставку критически важных компонентов.