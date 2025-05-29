Двоє людей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини
Четвер, 29 травня 2025, 19:24
Російська армія протягом дня 29 травня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та безпілотниками, двоє людей постраждали.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні були під ворожими атаками. Та найбільше ударів прийшлося по райцентру. Російська армія цілила безпілотниками й артилерією.
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Постраждали дві людини – чоловік 25 років та 48-річна жінка".
Деталі: Обоє лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та два приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася, 6 авто, 4 парники.
Також РФ атакувала Грушівську громаду в Криворізькому районі.