Двоє людей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини

Російська армія протягом дня 29 травня атакувала Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії та безпілотниками, двоє людей постраждали.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади, що на Нікопольщині, сьогодні були під ворожими атаками. Та найбільше ударів прийшлося по райцентру. Російська армія цілила безпілотниками й артилерією.

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Постраждали дві людини – чоловік 25 років та 48-річна жінка".

Деталі: Обоє лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та два приватні будинки, будівля, що не експлуатувалася, 6 авто, 4 парники.

Також РФ атакувала Грушівську громаду в Криворізькому районі.