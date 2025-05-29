Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Два человека пострадали из-за российских обстрелов Днепропетровщины

Татьяна ОлейникЧетверг, 29 мая 2025, 19:24
Два человека пострадали из-за российских обстрелов Днепропетровщины
Фото - Сергей Лысак

Российская армия в течение дня 29 мая атаковала Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотниками, два человека пострадали.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская громады, что на Никопольщине, сегодня были под вражескими атаками. Но больше всего ударов пришлось по райцентру. Российская армия целилась беспилотниками и артиллерией.

Реклама:

Пострадали два человека – мужчина 25 лет и 48-летняя женщина".

Детали: Оба будут лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, админздание, пятиэтажка и два частных дома, здание, которое не эксплуатировалось, 6 авто, 4 парника.

Также РФ атаковала Грушевскую громаду в Криворожском районе.

Днепропетровская областьроссийско-украинская войнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
Трое близких родственниц бывших топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле
Зеленский: Россияне не передают свой "меморандум" партнерам – это очередной обман
У Трампа намекнули, что решение суда не остановит его новые пошлины
Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"
ФотоГБР завершило расследование в деле командира 211-й бригады, который замалчивал пытки над военными
Все новости...
Днепропетровская область
Россияне били по Днепропетровской области: 3 раненых
На Днепропетровщине из-за российской атаки 2 раненых, повреждены предприятие, дома, "скорая"
Три человека ранены из-за российских атак Днепропетровщины
Последние новости
23:10
Как понять, что мы убегаем от эмоций. Разговор с психотерапевтом
23:03
Новости экономики 29 мая: перезапускает ли РФ ЗАЭС, Украина продает крупнейшую титановую компанию
22:56
футболУкраинец Ярмолюк подписал новый контракт с английским "Брентфордом"
22:50
Апелляционный суд США временно возобновил действие тарифов Трампа
22:36
Генштаб: С начала суток на фронте произошло 119 столкновений
22:18
В Грузии неожиданно задержали еще одного лидера оппозиции
22:17
Как коты узнают своих владельцев: ученые обнаружили, что не только по голосу и виду
21:55
Вучич уклончиво прокомментировал критику России из-за продажи снарядов Украине
21:45
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
21:30
На Сумщине продолжаются активные боевые действия на отдельных участках границы – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: