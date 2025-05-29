Два человека пострадали из-за российских обстрелов Днепропетровщины

Российская армия в течение дня 29 мая атаковала Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии и беспилотниками, два человека пострадали.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Марганецкая, Покровская, Червоногригорьевская громады, что на Никопольщине, сегодня были под вражескими атаками. Но больше всего ударов пришлось по райцентру. Российская армия целилась беспилотниками и артиллерией.

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Пострадали два человека – мужчина 25 лет и 48-летняя женщина".

Детали: Оба будут лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, админздание, пятиэтажка и два частных дома, здание, которое не эксплуатировалось, 6 авто, 4 парника.

Также РФ атаковала Грушевскую громаду в Криворожском районе.