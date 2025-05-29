Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"

У Білому домі сподіваються, що Україна та Росія проведуть ще один раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного тижня і після цього "ситуація зрушить з мертвої точки".

Джерело: про це на брифінгу в четвер сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Левітт попросили пояснити слова про те, що Трамп "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру Володимир Путін.

Реклама:

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", – відповіла вона.

Речниця Білого дому наголосила, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".

"Тож, сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", – додала Левітт.

РЕКЛАМА:

У середу Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.