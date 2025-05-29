Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 29 травня 2025, 21:45
Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ ситуація зрушить з мертвої точки
Фото - getty images

У Білому домі сподіваються, що Україна та Росія проведуть ще один раунд прямих переговорів у Стамбулі наступного тижня і після цього "ситуація зрушить з мертвої точки".

Джерело: про це на брифінгу в четвер сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Левітт попросили пояснити слова про те, що Трамп "приблизно за два тижні" зможе визначити, чи хоче миру Володимир Путін.

Реклама:

"Ми сподіваємося, що Росія та Україна наступного тижня проведуть прямі переговори в Стамбулі, і ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Президент закликав і наполягав на тому, щоб ці дві сторони зібралися разом і провели прямі переговори", – відповіла вона.

Речниця Білого дому наголосила, що Трамп виступає за вирішення війни Росії проти України "за столом переговорів, а не на полі бою".

"Тож, сподіваємося, наступного тижня ситуація зрушить з мертвої точки", – додала Левітт.

РЕКЛАМА:

У середу Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

СШАпереговориросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"
Троє близьких родичок колишніх топправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі
Зеленський: Росіяни не передають свій "меморандум" партнерам – це черговий обман
У Трампа натякнули, що рішення суду не зупинить його нові мита
Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"
ФотоДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
Усі новини...
Зеленський: Росіяни не передають свій "меморандум" партнерам – це черговий обман
На нові переговори у Стамбул Росія знову посилає делегацію Мединського
На Сумщині тривають активні бойові дії на окремих ділянках кордону – ОВА
Останні новини
00:36
США вийдуть з мирних переговорів, якщо Росія продовжить війну – представник у Радбезі ООН
23:54
Через російський обстріл Херсона загинув чоловік
23:53
Баскетбольна Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26
23:45
Чи варто переглянути документальний фільм "Квіти України". Рецензія
23:43
США підтвердили, що Ізраїль підтримав пропозицію перемирʼя в Газі, чекають на відповідь ХАМАС
23:19
футболЖитомирське "Полісся" призначило Ротаня головним тренером
23:17
У Запорізькій області армія РФ поранила FPV-дроном батька з сином
23:10
Як зрозуміти, що ми втікаємо від емоцій. Розмова з психотерапевткою
23:03
Новини економіки 29 травня: чи перезапускає РФ ЗАЕС, Україна продає найбільшу титанову компанію
22:56
футболУкраїнець Ярмолюк підписав новий контракт з англійським "Брентфордом"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: