Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"

В Белом доме надеются, что Украина и Россия проведут еще один раунд прямых переговоров в Стамбуле на следующей неделе и после этого "ситуация сдвинется с мертвой точки".

Источник: об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда"

Детали: Левитт попросили объяснить слова о том, что Трамп "примерно через две недели" сможет определить, хочет ли мира Владимир Путин.

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"Мы надеемся, что Россия и Украина на следующей неделе проведут прямые переговоры в Стамбуле, и мы верим, что эта встреча состоится. Президент призвал и настоял на том, чтобы эти две стороны собрались вместе и провели прямые переговоры", – ответила она.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что Трамп выступает за решение войны России против Украины "за столом переговоров, а не на поле боя".

"Поэтому надеемся, что на следующей неделе ситуация сдвинется с мертвой точки", – добавила Левитт.

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В среду Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.