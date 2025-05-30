Президентка Єврокомісії закликала Європу "скинути кайдани" та стати справді незалежною
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 29 травня, у німецькому Аахені наголосила на критичній необхідності подолати залежність Європи від зовнішніх впливів, зокрема США, закликаючи "скинути кайдани" та побудувати справді незалежний континент через збільшення оборонних витрат і розширення ЄС, зокрема прийнявши до себе Україну.
Джерело: Politico
Деталі: Під час урочистої промови з нагоди вручення премії Карла Великого в німецькому місті президентка Єврокомісії зробила акцент на важливості повного звільнення Європи від надмірної зовнішньої залежності.
"Щоб збудувати незалежну Європу, ми маємо скинути кайдани", – наголосила вона.
За її словами, наступний великий європейський проєкт – це створення незалежної Європи, яка здатна сама формувати свій міжнародний порядок і захищати власні інтереси.
Дослівно: "Вказуючи на зростаюче занепокоєння в Європі щодо надмірної залежності від США, фон дер Ляєн представила незалежність як наступний етап у низці історичних європейських проєктів, таких як забезпечення миру після Другої світової війни, формування спільного ринку й валюти та возз’єднання Європи після розпаду Радянського Союзу у 1989 році".
Деталі: Президентка Єврокомісії окреслила чотири ключові завдання для досягнення незалежності: збільшити оборонні витрати для забезпечення миру; зміцнити рівень інновацій і конкурентоспроможності для стійкого зростання; розширити ЄС, яке вона назвала "історичним возз’єднанням"; а також оновити й зміцнити демократію для захисту держав-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Пряма мова: "Те, що ми зараз можемо забезпечити фінансування оборони до 800 мільярдів євро – ще кілька років тому було б неможливо. Ми робимо це, тому що хочемо всіма силами захищати мир… Якщо ми не хочемо просто змиритися з наслідками нового міжнародного порядку, то повинні самі його формувати".
Деталі: За словами фон дер Ляєн, об’єднана й потужніша Європа надасть континенту більше впливу у світі та допоможе зменшити залежності, маючи на увазі приєднання України, Західних Балкан, Молдови та, "сподіваємось", Грузії як одне з головних завдань.
"Я глибоко переконана, що історія зараз закликає нас до дій. Як і у 1989 році, коли вітер змін пронісся Європою", – додала вона.
Передісторія:
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на церемонії вручення президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн премії імені Карла Великого заявив, що Європа готова, якщо буде потрібно, боротися за свої основоположні цінності – свободу і демократію, відповідаючи таким чином на неодноразову критику ЄС з боку адміністрації Трампа.
- Мерц також заявив, що Німеччина не залишатиметься осторонь у справі зміцнення Європи, і привітав "новий дух єдності" серед європейців. Він навів як приклад підтримку України та оновлення торговельних і оборонних відносин із Британією, яке відбулося раніше цього місяця.