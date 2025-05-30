Президентка Єврокомісії закликала Європу "скинути кайдани" та стати справді незалежною

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 29 травня, у німецькому Аахені наголосила на критичній необхідності подолати залежність Європи від зовнішніх впливів, зокрема США, закликаючи "скинути кайдани" та побудувати справді незалежний континент через збільшення оборонних витрат і розширення ЄС, зокрема прийнявши до себе Україну.

Джерело: Politico

Деталі: Під час урочистої промови з нагоди вручення премії Карла Великого в німецькому місті президентка Єврокомісії зробила акцент на важливості повного звільнення Європи від надмірної зовнішньої залежності.

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"Щоб збудувати незалежну Європу, ми маємо скинути кайдани", – наголосила вона.

За її словами, наступний великий європейський проєкт – це створення незалежної Європи, яка здатна сама формувати свій міжнародний порядок і захищати власні інтереси.

Дослівно: "Вказуючи на зростаюче занепокоєння в Європі щодо надмірної залежності від США, фон дер Ляєн представила незалежність як наступний етап у низці історичних європейських проєктів, таких як забезпечення миру після Другої світової війни, формування спільного ринку й валюти та возз’єднання Європи після розпаду Радянського Союзу у 1989 році".

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Деталі: Президентка Єврокомісії окреслила чотири ключові завдання для досягнення незалежності: збільшити оборонні витрати для забезпечення миру; зміцнити рівень інновацій і конкурентоспроможності для стійкого зростання; розширити ЄС, яке вона назвала "історичним возз’єднанням"; а також оновити й зміцнити демократію для захисту держав-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Пряма мова: "Те, що ми зараз можемо забезпечити фінансування оборони до 800 мільярдів євро – ще кілька років тому було б неможливо. Ми робимо це, тому що хочемо всіма силами захищати мир… Якщо ми не хочемо просто змиритися з наслідками нового міжнародного порядку, то повинні самі його формувати".

Деталі: За словами фон дер Ляєн, об’єднана й потужніша Європа надасть континенту більше впливу у світі та допоможе зменшити залежності, маючи на увазі приєднання України, Західних Балкан, Молдови та, "сподіваємось", Грузії як одне з головних завдань.

"Я глибоко переконана, що історія зараз закликає нас до дій. Як і у 1989 році, коли вітер змін пронісся Європою", – додала вона.

Передісторія: