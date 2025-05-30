Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 29 мая, в немецком Аахене подчеркнула критическую необходимость преодолеть зависимость Европы от внешних влияний, в частности США, призывая "сбросить оковы" и построить действительно независимый континент за счет увеличения оборонных расходов и расширения ЕС, в частности приняв в свои ряды Украину.

Источник: Politico

Детали: Во время торжественной речи по случаю вручения премии Карла Великого в немецком городе президент Еврокомиссии сделала акцент на важности полного освобождения Европы от чрезмерной внешней зависимости.

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"Чтобы построить независимую Европу, мы должны сбросить оковы", – подчеркнула она.

По ее словам, следующий большой европейский проект – это создание независимой Европы, которая способна сама формировать свой международный порядок и защищать собственные интересы.

Дословно: "Указывая на растущую обеспокоенность в Европе по поводу чрезмерной зависимости от США, фон дер Ляйен представила независимость как следующий этап в ряду исторических европейских проектов, таких как обеспечение мира после Второй мировой войны, формирование общего рынка и валюты и воссоединение Европы после распада Советского Союза в 1989 году".

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Детали: Президент Еврокомиссии обозначила четыре ключевые задачи для достижения независимости: увеличить оборонные расходы для обеспечения мира; укрепить уровень инноваций и конкурентоспособности для устойчивого роста; расширить ЕС, что она назвала "историческим воссоединением"; а также обновить и укрепить демократию для защиты государств-членов от внутренних и внешних угроз.

Прямая речь: "То, что мы сейчас можем обеспечить финансирование обороны до 800 миллиардов евро, еще несколько лет назад было бы невозможно. Мы делаем это, потому что хотим всеми силами защищать мир... Если мы не хотим просто смириться с последствиями нового международного порядка, то должны сами его формировать".

Детали: По словам фон дер Ляйен, объединенная и более мощная Европа предоставит континенту больше влияния в мире и поможет уменьшить зависимости, имея в виду присоединение Украины, Западных Балкан, Молдовы и, "надеемся", Грузии как одну из главных задач.

"Я глубоко убеждена, что история сейчас призывает нас к действиям. Как и в 1989 году, когда ветер перемен пронесся по Европе", – добавила она.

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