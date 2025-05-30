Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Еврокомиссии призвала Европу "сбросить оковы" и стать по-настоящему независимой

Иван ДьяконовПятница, 30 мая 2025, 02:55
Президент Еврокомиссии призвала Европу сбросить оковы и стать по-настоящему независимой
Урсула фон дер Ляйен. Фото: Getty Images

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 29 мая, в немецком Аахене подчеркнула критическую необходимость преодолеть зависимость Европы от внешних влияний, в частности США, призывая "сбросить оковы" и построить действительно независимый континент за счет увеличения оборонных расходов и расширения ЕС, в частности приняв в свои ряды Украину.

Источник: Politico

Детали: Во время торжественной речи по случаю вручения премии Карла Великого в немецком городе президент Еврокомиссии сделала акцент на важности полного освобождения Европы от чрезмерной внешней зависимости.

Реклама:

"Чтобы построить независимую Европу, мы должны сбросить оковы", – подчеркнула она.

По ее словам, следующий большой европейский проект – это создание независимой Европы, которая способна сама формировать свой международный порядок и защищать собственные интересы.

Дословно: "Указывая на растущую обеспокоенность в Европе по поводу чрезмерной зависимости от США, фон дер Ляйен представила независимость как следующий этап в ряду исторических европейских проектов, таких как обеспечение мира после Второй мировой войны, формирование общего рынка и валюты и воссоединение Европы после распада Советского Союза в 1989 году".

РЕКЛАМА:

Детали: Президент Еврокомиссии обозначила четыре ключевые задачи для достижения независимости: увеличить оборонные расходы для обеспечения мира; укрепить уровень инноваций и конкурентоспособности для устойчивого роста; расширить ЕС, что она назвала "историческим воссоединением"; а также обновить и укрепить демократию для защиты государств-членов от внутренних и внешних угроз.

Прямая речь: "То, что мы сейчас можем обеспечить финансирование обороны до 800 миллиардов евро, еще несколько лет назад было бы невозможно. Мы делаем это, потому что хотим всеми силами защищать мир... Если мы не хотим просто смириться с последствиями нового международного порядка, то должны сами его формировать".

Детали: По словам фон дер Ляйен, объединенная и более мощная Европа предоставит континенту больше влияния в мире и поможет уменьшить зависимости, имея в виду присоединение Украины, Западных Балкан, Молдовы и, "надеемся", Грузии как одну из главных задач.

"Я глубоко убеждена, что история сейчас призывает нас к действиям. Как и в 1989 году, когда ветер перемен пронесся по Европе", – добавила она.

Предыстория: 

  • Канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии вручения президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премии имени Карла Великого заявил, что Европа готова, если потребуется, бороться за свои основополагающие ценности – свободу и демократию, отвечая таким образом на неоднократную критику ЕС со стороны администрации Трампа.
  • Мерц также заявил, что Германия не будет оставаться в стороне в деле укрепления Европы, и приветствовал "новый дух единства" среди европейцев. Он привел в пример поддержку Украины и обновление торговых и оборонных отношений с Великобританией, которое произошло ранее в этом месяце.

ЕСЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Белый дом надеется, что после встречи Украины и РФ "ситуация сдвинется с мертвой точки"
Трое близких родственниц бывших топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле
Зеленский: Россияне не передают свой "меморандум" партнерам – это очередной обман
У Трампа намекнули, что решение суда не остановит его новые пошлины
Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"
ФотоГБР завершило расследование в деле командира 211-й бригады, который замалчивал пытки над военными
Все новости...
ЕС
ЕС и Индия проведут военные учения в океане
Восстановление квот на импорт украинской агропродукции в ЕС: Шмыгаль не видит угроз
ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2027 года
Последние новости
04:48
Келлог: На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Великобритании и Франции
04:00
Россия атаковала беспилотниками село в Харьковской области: восемь пострадавших, среди них дети
03:35
Харьков под массированной атакой российских дронов: 8 попаданий в Слободском районе
03:34
Ферстаппен, Алонсо и еще несколько пилотов Формулы-1 получили платиновую лицензию ФИА
02:55
Президент Еврокомиссии призвала Европу "сбросить оковы" и стать по-настоящему независимой
01:51
На Закарпатье местные жители напали на пограничников: есть пострадавшие
01:25
Китайский дубль: определилась чемпионка мира по снукеру
00:36
США выйдут из мирных переговоров, если Россия продолжит войну – представитель в Совбезе ООН
23:54
Из-за российского обстрела Херсона погиб мужчина
23:53
Баскетбольная Евролига утвердила расширение до 20 команд на сезон-2025/26
Все новости...
Реклама:
Реклама: