Вісім російських БпЛА вдарили по комунальному підприємству у Харкові

У ніч на 30 травня Харків вчергове опинився під масованою атакою російських безпілотників. У Слобідському районі зафіксовано влучання восьми дронів по комунальному підприємству. Постраждала працівниця комунального підприємства.

Джерело: Мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова Терехова: "Серія вибухів у місті – Харків під масованою атакою БпЛА".

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Деталі: За словами Синєгубова, внаслідок російської атаки в Слобідському районі Харкова зафіксовано щонайменше вісім влучань дронів-камікадзе. Основний удар прийшовся по території одного з комунальних підприємств.

Мер Харкова зазначив, що в результаті атаки виникла пожежа. Масштаби руйнувань ще встановлюються.

Оновлено: О 04:13 Терехов повідомив, що внаслідок удару російського дрона по комунальному підприємству постраждала працівниця, яка на той момент перебувала на його території.