Восемь российских БпЛА атаковали коммунальное предприятие в Харькове

В ночь на 30 мая Харьков в очередной раз оказался под массированной атакой российских беспилотников. В Слободском районе зафиксировано попадание восьми дронов по коммунальному предприятию. Ранена работница коммунального предприятия.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Терехова: "Серия взрывов в городе – Харьков под массированной атакой БПЛА".

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Детали: По словам Синегубова, в результате российской атаки в Слободском районе Харькова зафиксировано не менее восьми попаданий дронов-камикадзе. Основной удар пришелся по территории одного из коммунальных предприятий.

Мэр Харькова отметил, что в результате атаки возник пожар. Масштабы разрушений еще устанавливаются.

Обновлено: В 04:13 Терехов сообщил, что в результате удара российского дрона по коммунальному предприятию пострадала работница, которая в тот момент находилась на его территории.