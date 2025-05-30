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Росія вдарила "Шахедами" по тролейбусному депо в Харкові: пошкоджено 18 машин, є постраждалі

Іван Д'яконовП'ятниця, 30 травня 2025, 07:12
Росія вдарила Шахедами по тролейбусному депо в Харкові: пошкоджено 18 машин, є постраждалі
Фото: "Суспільне"

У ніч на 30 травня російські окупаційні війська вдарили по тролейбусному депо в Слобідському районі Харкова. Пошкоджено 18 тролейбусів, 33 житлові будинки, постраждали двоє працівників підприємства.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, "Суспільне Харків"

Деталі: За словами міського голови, ворог завдав удару вісьмома "Шахедами" по одному з депо, де ремонтували та обслуговували міські тролейбуси.

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Пряма мова: "Більшість транспорту ми завчасно розосередили по місту – саме це врятувало нас від значно більших втрат. Але техніка, яка перебувала в ремонті, потрапила під удар: один тролейбус знищено повністю, ще 18 зазнали різних ступенів пошкоджень.".

 
Фото: "Суспільне"
 
Фото: "Суспільне"

Деталі: Унаслідок удару постраждали двоє працівників підприємства, які перебували на зміні під час атаки. 

"Ціль сьогодні – цивільне населення, це цивільна інфраструктура міста Харкова, жодного військового тут не перебувало ніколи, жодного військового об'єкта тут не було ніколи", – наголосив Терехов.

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Фото: Ігор Терехов
 
Фото: Ігор Терехов

Також ударною хвилею та уламками пошкоджено 33 житлові будинки, які розташовані поблизу – переважно вибито вікна. 

Харківбезпілотникипожежа
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