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Россия нанесла удар "Шахедами" по троллейбусному депо в Харькове: повреждено 18 машин, есть пострадавшие

Иван ДьяконовПятница, 30 мая 2025, 07:12
Россия нанесла удар Шахедами по троллейбусному депо в Харькове: повреждено 18 машин, есть пострадавшие
Фото: "Суспільне"

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли удар по троллейбусному депо в Слободском районе Харькова. Повреждено 18 троллейбусов, 33 жилых дома, пострадали два работника предприятия.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, "Суспільне Харків"

Детали: По словам городского головы, враг нанес удар восемью "Шахедами" по одному из депо, где ремонтировали и обслуживали городские троллейбусы.

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Прямая речь: "Большинство транспорта мы заранее распределили по городу – именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но техника, которая находилась в ремонте, попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений".

 
Фото: "Суспільне"
 
Фото: "Суспільне"

Детали: В результате удара пострадали двое работников предприятия, которые находились на смене во время атаки. 

"Цель сегодня – гражданское население, это гражданская инфраструктура города Харькова, ни одного военного здесь никогда не было, ни одного военного объекта здесь никогда не было", – подчеркнул Терехов.

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Фото: Игорь Терехов
 
Фото: Игорь Терехов

Также ударной волной и обломками повреждены 33 жилых дома, расположенных поблизости – в основном выбиты окна. 

Харьковбеспилотникипожар
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