1140 солдатів і 35 артсистем – втрати РФ за добу
П'ятниця, 30 травня 2025, 07:46
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 140 російських окупантів та 185 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 986 080 (+1 140) осіб,
- танків – 10 865 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22 647 (+2) од,
- артилерійських систем – 28 421 (+35) од,
- РСЗВ – 1 398 (+1) од,
- засобів ППО – 1 172 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 070 (+71) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50 089 (+74) од.
Дані уточнюються.