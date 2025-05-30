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1140 солдатів і 35 артсистем – втрати РФ за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 07:46
1140 солдатів і 35 артсистем – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 140 російських окупантів та 185 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.  

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 30.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 986 080 (+1 140) осіб,
  • танків – 10 865 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22 647 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28 421 (+35) од,
  • РСЗВ – 1 398 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 172 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38 070 (+71) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50 089 (+74) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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