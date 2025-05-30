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1140 солдат и 35 артсистем – потери РФ за сутки

Ирина БалачукПятница, 30 мая 2025, 07:46
1140 солдат и 35 артсистем – потери РФ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 140 российских оккупантов и 185 единиц вооружения и военной техники захватчиков. 

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 986 080 (+1 140) человек,
  • танков – 10 865 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 647 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 28 421 (+35) ед,
  • РСЗО – 1 398 (+1) ед,
  • средств ПВО – 1 172 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 070 (+71) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 50 089 (+74) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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