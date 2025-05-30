1140 солдат и 35 артсистем – потери РФ за сутки
Пятница, 30 мая 2025, 07:46
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 140 российских оккупантов и 185 единиц вооружения и военной техники захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 30.05.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 986 080 (+1 140) человек,
- танков – 10 865 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 22 647 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 28 421 (+35) ед,
- РСЗО – 1 398 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 172 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 38 070 (+71) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 50 089 (+74) ед.
Данные уточняются.