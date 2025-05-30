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Росія атакувала 2 "Іскандерами" та 90-та дронами, є влучання у 12 місцях – Повітряні сили

Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 08:10
Росія атакувала 2 Іскандерами та 90-та дронами, є влучання у 12 місцях – Повітряні сили
Російський "Шахед". Фото з Telegram Повітряних сил

Від вечора 29 травня російські окупанти атакували Україну 2 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 90-та ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 56 дронів вдалося знешкодити, однак є і влучання в 12 локаціях.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 8:00 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 26 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях".

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Деталі: Зазначається, що окупанти запускали дрони з напрямків російських міст Міллерово, Орел, Шаталово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а ракети – з Воронезької області РФ.

Атакували загарбники Харківщину, Одещину та Донеччину.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – підсумували у Повітряних силах.

безпілотникиракетний ударПовітряні сили ЗСУ
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