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Россия атаковала 2 "Искандерами" и 90-та дронами, есть попадания в 12 местах – Воздушные силы

Ирина БалачукПятница, 30 мая 2025, 08:10
Россия атаковала 2 Искандерами и 90-та дронами, есть попадания в 12 местах – Воздушные силы
Российский "Шахед". Фото из Telegram Воздушных сил

С вечера 29 мая российские оккупанты атаковали Украину 2 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 90-та ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 56 дронов удалось обезвредить, однако есть и попадания в 12 локациях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 8:00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 26 – сбиты огневыми средствами поражения, 30 – локационно потеряны/подавлены РЭБ. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 12 локациях".

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Детали: Отмечается, что оккупанты запускали дроны с направлений российских городов Миллерово, Орел, Шаталово, Курск и Приморско-Ахтарск, а ракеты – из Воронежской области РФ.

Атаковали захватчики Харьковскую, Одесскую и Донецкую области.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – подытожили в Воздушных силах.

беспилотникиракетный ударВоздушные силы ВСУ
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