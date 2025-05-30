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На фронті понад 170 боїв, найбільше штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 08:24
На фронті понад 170 боїв, найбільше штурмів ЗСУ відбили на Покровському напрямку – Генштаб
фото: зеленський у telegram

Минулої доби на 10 напрямках фронту і Курському плацдармі відбулося 173 бойових зіткнення, найгарячіша ситуація зберігається на Покровському напрямку, де захисники відбили 66 атак ворога.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника в районах Стариці та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутися вперед в районах населених пунктів Липове, Греківка та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників в бік Григорівки та поблизу Івано-Дар’ївки.

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На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень, окупанти намагалися просунутись у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Ступочок та в районах Курдюмівки й Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Дружби, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Зоря, Попів Яр, Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле та Новодарівка.

Тричі атакував агресор на Оріхівському напрямку, бої точилися поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію, успіху не мав.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу зупинили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 14 авіаційних ударів із застосуванням 26 керованих бомб, а також здійснив 238 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

російсько-українська війнаЗбройні сили
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