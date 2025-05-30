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На фронте более 170 боев, больше всего штурмов ВСУ отбили на Покровском направлении – Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 30 мая 2025, 08:24
На фронте более 170 боев, больше всего штурмов ВСУ отбили на Покровском направлении – Генштаб
фото: зеленский в telegram

За прошедшие сутки на 10 направлениях фронта и Курском плацдарме произошло 173 боевых столкновения, самая горячая ситуация сохраняется на Покровском направлении, где защитники отбили 66 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Липовое, Грековка и Редкодуб.

На Северском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников в сторону Григорьевки и вблизи Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, оккупанты пытались продвинуться в направлениях Предтечино, Белой Горы, Ступочек и в районах Курдюмовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку Дружбы, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Заря, Попов Яр, Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Троицкое и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле и Новодаровка.

Трижды атаковал агрессор на Ореховском направлении, бои шли вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие, успеха не имел.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 26 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 14 авиационных ударов с применением 26 управляемых бомб, а также осуществил 238 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

российско-украинская войнаВооруженные силы
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