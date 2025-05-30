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У Запоріжжі горів об’єкт інфраструктури після російської атаки: 13 тисяч абонентів без світла

Ірина БалачукП'ятниця, 30 травня 2025, 11:12
У Запоріжжі горів об’єкт інфраструктури після російської атаки: 13 тисяч абонентів без світла
Пожежа у Запоріжжі, яка виникла внаслідок російської атаки. Фото з місцевого сайту Акцент.zp.ua.

Пожежа спалахнула на об’єкті інфраструктури у місті Запоріжжя внаслідок російської атаки ранці 30 травня. У частині міста зникло світло.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова Федорова: "Атака росіян спричинила пожежу на одному із об’єктів інфраструктури Запоріжжя".

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Деталі: На місце виїхали екстрені служби.

Доповнено: Близько 11 ранку Федоров додав, що через ворожу атаку понад 13 тисяч абонентів залишились без електропостачання.

"Енергопостачання половині з них енергетики вже відновили. Наразі без світла залишаються трохи більше 6 тисяч абонентів у двох районах міста. На щастя, люди під час атаки та ліквідації її наслідків не постраждали", – написав голова ОВА.

Запоріжжяпожежа
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