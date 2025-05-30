В Запорожье горел объект инфраструктуры после российской атаки: 13 тысяч абонентов без света
Пятница, 30 мая 2025, 11:12
Пожар вспыхнул на объекте инфраструктуры в городе Запорожье в результате российской атаки утром 30 мая. В части города пропал свет.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь Федорова: "Атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья".
Реклама:
Детали: На место выехали экстренные службы.
Дополнено: Около 11 утра Федоров добавил, что из-за вражеской атаки более 13 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
"Энергоснабжение половине из них энергетики уже восстановили. Сейчас без света остаются чуть более 6 тысяч абонентов в двух районах города. К счастью, люди во время атаки и ликвидации ее последствий не пострадали", – написал глава ОВА.