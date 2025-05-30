Дуда нагородив Буданова однією з найвищих державних відзнак Польщі для іноземців

Президент Республіки Польща Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" – однією з найвищих державних нагород, яку можуть отримати громадяни іноземних держав.

Джерело: ГУР

Дослівно: "За видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Республіку Польща з іншими державами та народами, Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців — Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Польщею"".

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Деталі: Від імені президента Польщі нагороди вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда. Під час вручення він підкреслив важливість польсько-українського партнерства в умовах війни Росії проти України.

За словами польського керівництва, внесок української воєнної розвідки у протидію російській агресії є вагомим чинником у забезпеченні безпеки всього європейського континенту.

Пряма мова Буданова: "Щиро вдячний пану президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни".

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Деталі: Також Кавалерським хрестом ордена "За заслуги перед Польщею" Дуда відзначив заступника Начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького.

Довідково: Орден "За заслуги перед Польщею" присуджується іноземцям, які зробили особливий внесок у розвиток добросусідських відносин та міжнародного партнерства. Серед тих, хто раніше був нагороджений цією відзнакою, — колишній президент США Рональд Рейган, держсекретар Генрі Кіссінджер, генсек ООН Антоніу Гутерреш і колишній очільник НАТО Андерс Фог Расмуссен.