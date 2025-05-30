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Дуда наградил Буданова одной из самых высоких государственных наград Польши для иностранцев

Анастасия ПроцПятница, 30 мая 2025, 11:10
Дуда наградил Буданова одной из самых высоких государственных наград Польши для иностранцев
фото: ГУР

Президент Республики Польша Анджей Дуда наградил начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей" - одной из высших государственных наград, которую могут получить граждане иностранных государств.

Источник: ГУР

Дословно: "За выдающийся вклад в развитие международного сотрудничества и взаимодействия, связывающего Республику Польша с другими государствами и народами, Президент Польши Анджей Дуда наградил начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова одной из высших наград Республики Польша для иностранцев - Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Польшей"".

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Детали: От имени президента Польши награды вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда. Во время вручения он подчеркнул важность польско-украинского партнерства в условиях войны России против Украины.

По словам польского руководства, вклад украинской военной разведки в противодействие российской агрессии является весомым фактором в обеспечении безопасности всего европейского континента.

Прямая речь Буданова: "Искренне благодарен господину президенту Анджею Дуде за доверие и готовность отметить дружеские польско-украинские отношения! Нынешняя война - это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны".

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Детали: Также Кавалерским крестом ордена "За заслуги перед Польшей" Дуда отметил заместителя Начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого.

Справочно: Орден "За заслуги перед Польшей" присуждается иностранцам, которые сделали особый вклад в развитие добрососедских отношений и международного партнерства. Среди тех, кто ранее был награжден этим знаком отличия, - бывший президент США Рональд Рейган, госсекретарь Генри Киссинджер, генсек ООН Антониу Гутерреш и бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен.

ПольшаБуданов
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