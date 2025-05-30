Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Коломойський заперечив, що вдавався до погроз прокурорам та іншим учасникам процесу

Українська правда, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 12:54
Коломойський заперечив, що вдавався до погроз прокурорам та іншим учасникам процесу
Ігор Коломойський під час засідання Печеорського районного суду Києва, 6 травня 2025 року. Суспільне Новини/Анна Сергієць

Бізнесмен Ігор Коломойський у листі до "Української правди" заперечив, що погрожував прокурорам та іншим учасникам судового процесу, який триває над ним.

Джерело: лист Коломойського до "Української правди" щодо публікації "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?"

Деталі: За словами бізнесмена, викладена у публікації інформація "є недостовірною" та порушує його "немайнові права".

Реклама:

"Будь-які погрози в кримінальному провадженні я вважаю неприпустимим. За весь період мого перебування під вартою від мене не надходило жодних погроз ані прокурорам, ані іншим учасникам процесу, інакше це одразу було б використано проти мене стороною обвинувачення під час чергового продовження строку мого тримання під вартою. У разі надходження з мого боку будь-яких погроз їхні адресати були б зобов′язані звернутися з відповідними повідомлення до компетентних органів", - говориться у листі.

Нагадаємо: У публікації УП "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?" йшлося про "справу Коломойського".

Що було раніше: На початку травня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського.

Коломойський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна готова до переговорів, але все ще чекає "меморандум" від Росії – Сибіга
Дуда нагородив Буданова однією з найвищих державних відзнак Польщі для іноземців
США готові обговорювати вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО – Келлог
Келлог: На переговорах у Стамбулі будуть представники США, Німеччини, Британії та Франції
США вийдуть з мирних переговорів, якщо Росія продовжить війну – представник у Радбезі ООН
Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"
Усі новини...
Коломойський
Коломойському продовжили тримання під вартою на 2 місяці у справі про замовне вбивство
Коломойський програв суд з оскарження націоналізації Приватбанку
Із ОП мені пропонували умову, за якої я не мав би проблем із санкціями – Порошенко
Останні новини
15:53
Українські футбольні клуби вперше за 17 років не вийшли в основний етап єврокубків за підсумком сезону
15:49
"Філіп Морріс Україна" готується експортувати сигарети з Львівщини
15:42
ФОТОУ Львові презентували фінальний проєкт Меморіалу Героїв України
15:39
Вибухи, евакуація, перекриття доріг: ГУР провело спецоперацію у Владивостоку
15:21
NYT: У документі, який Умєров передав РФ, йдеться про припинення вогню на суші, морі та в повітрі
15:10
ЄС у липні 2025 року випустить додаток для перевірки віку користувачів онлайн
15:09
Лікарі навчили ШІ визначати, кому допоможе "революційний" препарат проти раку простати
15:07
Росія втрачає позиції: Китай хоче побудувати дешевші АЕС для Казахстану
15:04
МЗС Туреччини: Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа могла б відбутись після "другого Стамбула"
15:03
Україна отримає $3 мільярди від Японії: Кабмін ухвалив рішення для залучення грошей
Усі новини...
Реклама:
Реклама: