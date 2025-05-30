Коломойський заперечив, що вдавався до погроз прокурорам та іншим учасникам процесу

Ігор Коломойський під час засідання Печеорського районного суду Києва, 6 травня 2025 року. Суспільне Новини/Анна Сергієць

Бізнесмен Ігор Коломойський у листі до "Української правди" заперечив, що погрожував прокурорам та іншим учасникам судового процесу, який триває над ним.

Джерело: лист Коломойського до "Української правди" щодо публікації "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?"

Деталі: За словами бізнесмена, викладена у публікації інформація "є недостовірною" та порушує його "немайнові права".

Реклама:

"Будь-які погрози в кримінальному провадженні я вважаю неприпустимим. За весь період мого перебування під вартою від мене не надходило жодних погроз ані прокурорам, ані іншим учасникам процесу, інакше це одразу було б використано проти мене стороною обвинувачення під час чергового продовження строку мого тримання під вартою. У разі надходження з мого боку будь-яких погроз їхні адресати були б зобов′язані звернутися з відповідними повідомлення до компетентних органів", - говориться у листі.

Нагадаємо: У публікації УП "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства?" йшлося про "справу Коломойського".

Що було раніше: На початку травня Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського.