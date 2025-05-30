Коломойский отрицает, что прибегал к угрозам прокурорам и другим участникам процесса

Игорь Коломойский во время заседания Печеорского районного суда Киева, 6 мая 2025 года. Суспільне Новини/Анна Сергиец

Бизнесмен Игорь Коломойский в письме к "Украинской правде" отрицает, что угрожал прокурорам и другим участникам судебного процесса, который продолжается над ним.

Источник: письмо Коломойского к "Украинской правде" относительно публикации "Без суда и следствия". Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?"

Детали: По словам бизнесмена, изложенная в публикации информация "является недостоверной" и нарушает его "неимущественные права".

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"Любые угрозы в уголовном производстве я считаю недопустимым. За весь период моего пребывания под стражей от меня не поступало никаких угроз ни прокурорам, ни другим участникам процесса, иначе это сразу было бы использовано против меня стороной обвинения во время очередного продления срока моего содержания под стражей. В случае поступления с моей стороны каких-либо угроз их адресаты были бы обязаны обратиться с соответствующими сообщения в компетентные органы", - говорится в письме.

Напомним: В публикации "Без суда и следствия". Чем Андрей Портнов занимался накануне убийства?" шла речь о "деле Коломойского".

Что предшествовало: В начале мая Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского.