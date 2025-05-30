Кремль зрадів готовності США обговорювати нерозширення НАТО

Кремль зрадів заяві спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келлога про те, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО.

Джерело: "Європейська правда", речник Кремля Дмитро Пєсков, російське агентство "Интерфакс"

Деталі: Росія, сказав Пєсков, вітає той факт, що у Вашингтоні "розуміють" її негативне ставлення до розширення НАТО на схід.

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"Президент Путін послідовно доводить до своїх співрозмовників, у тому числі американських представників, нашу позицію про неприпустимість розширення НАТО на схід з точки зору стратегічних інтересів РФ. Ми раді, що ці роз'яснення президента знаходять своє розуміння, в тому числі, у Вашингтоні", – сказав він.

Пєсков додав, що таке розуміння США "дуже імпонує" Росії з точки зору тієї посередницької ролі, яку продовжує Вашингтон.

Разом з тим Пєсков додав, що обговорення цієї теми за краще проводити в ході закритих контактів. Він погодився, що недавні заяви Келлога можна вважати результатом таких закритих переговорів.

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В інтерв’ю ABC News Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

"Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують Грузію, вони кажуть про Молдову. Ми це розуміємо і кажемо їм, що ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", – зазначив Келлог.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна обов’язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.