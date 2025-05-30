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Кремль обрадовался готовности США обсуждать нерасширение НАТО

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПятница, 30 мая 2025, 14:10
Кремль обрадовался готовности США обсуждать нерасширение НАТО
ФОТО: GETTY IMAGES

Кремль обрадовался заявлению спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога о том, что Соединенные Штаты считают справедливым опасения России относительно расширения НАТО.

Источник: "Европейская правда", спикер Кремля Дмитрий Песков, российское агентство"Интерфакс"

Детали: Россия, сказал Песков, приветствует тот факт, что в Вашингтоне "понимают" ее негативное отношение к расширению НАТО на восток.

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"Президент Путин последовательно доводит до своих собеседников, в том числе американских представителей, нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов РФ. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе, в Вашингтоне", – сказал он.

Песков добавил, что такое понимание США "очень импонирует" России с точки зрения той посреднической роли, которую продолжает Вашингтон.

Вместе с тем Песков добавил, что обсуждение этой темы предпочитает проводить в ходе закрытых контактов. Он согласился, что недавние заявления Келлога можно считать результатом таких закрытых переговоров.

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В интервью ABC News Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливым опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

"Они говорят не только об Украине. Они упоминают Грузию, они говорят о Молдове. Мы это понимаем и говорим им, что мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности", – отметил Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно должна присутствовать на саммите НАТО в Гааге, а отсутствие приглашения будет выглядеть как "победа Путина над НАТО".

Ранее стало известно, что из-за Трампа в НАТО готовят мини-декларацию саммита в Гааге – вероятно, без упоминания Украины.

российско-украинская войнаПутинНАТОСША
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