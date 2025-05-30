МЗС Туреччини: Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа могла б відбутись після "другого Стамбула"
Міністр закордонних справ Хакан Фідан під час візиту до Києва заявив у п′ятницю, що Туреччина пропонує провести зустріч між лідерами США, Росії та України, щоб наблизити завершення війни в Україні після потенційних других переговорів у Стамбулі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News
Деталі: На переконання Туреччини, зауважив Фідан, переговори за участю трьох лідерів, а також турецького президента Ердогана, могли б відбутися після потенційних других переговорів України і РФ у Стамбулі, що можуть відбутися наступного тижня.
Пряма мова Фідана: "Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана. Прогрес, безумовно, можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів".
Передісторія:
- Раніше цього тижня він провів переговори з високопосадовцями в Москві, зокрема з Путіним.
- Кремль заявив у п'ятницю, що Путін розгляне можливість саміту з Зеленським, Трампом і Ердоганом лише в тому випадку, якщо переговори з Києвом дадуть результати.
- Фідан також заявив у Києві в п’ятницю, що російсько-українська війна наближається до переломного моменту.
- Раніше у МЗС України повідомили, що Фідан розповів у Києві про результати його візиту в Москву.