МЗС Туреччини: Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа могла б відбутись після "другого Стамбула"

Міністр закордонних справ Хакан Фідан під час візиту до Києва заявив у п′ятницю, що Туреччина пропонує провести зустріч між лідерами США, Росії та України, щоб наблизити завершення війни в Україні після потенційних других переговорів у Стамбулі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News

Деталі: На переконання Туреччини, зауважив Фідан, переговори за участю трьох лідерів, а також турецького президента Ердогана, могли б відбутися після потенційних других переговорів України і РФ у Стамбулі, що можуть відбутися наступного тижня.

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Пряма мова Фідана: "Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана. Прогрес, безумовно, можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів".

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