МИД Турции: Встреча Зеленского, Путина и Трампа могла бы состояться после "второго Стамбула"
Министр иностранных дел Хакан Фидан во время визита в Киев заявил в пятницу, что Турция предлагает провести встречу между лидерами США, России и Украины, чтобы приблизить завершение войны в Украине после потенциальных вторых переговоров в Стамбуле.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News
Детали: По мнению Турции, отметил Фидан, переговоры с участием трех лидеров, а также турецкого президента Эрдогана, могли бы состояться после потенциальных вторых переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые могут состояться на следующей неделе.
Прямая речь Фидана: "Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана. Прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за столом переговоров".
Предыстория:
- Ранее на этой неделе он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Москве, в частности с Путиным.
- Кремль заявил в пятницу, что Путин рассмотрит возможность саммита с Зеленским, Трампом и Эрдоганом только в том случае, если переговоры с Киевом дадут результаты.
- Фидан также заявил в Киеве в пятницу, что российско-украинская война приближается к переломному моменту.
- Ранее в МИД Украины сообщили, что Фидан рассказал в Киеве о результатах его визита в Москву.