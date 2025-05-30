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МИД Турции: Встреча Зеленского, Путина и Трампа могла бы состояться после "второго Стамбула"

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 30 мая 2025, 15:04
МИД Турции: Встреча Зеленского, Путина и Трампа могла бы состояться после второго Стамбула
Андрей Сибига, Хакан Фидан, фото: МИД Турции

Министр иностранных дел Хакан Фидан во время визита в Киев заявил в пятницу, что Турция предлагает провести встречу между лидерами США, России и Украины, чтобы приблизить завершение войны в Украине после потенциальных вторых переговоров в Стамбуле.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News

Детали: По мнению Турции, отметил Фидан, переговоры с участием трех лидеров, а также турецкого президента Эрдогана, могли бы состояться после потенциальных вторых переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые могут состояться на следующей неделе.

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Прямая речь Фидана: "Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана. Прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за столом переговоров".

Предыстория:

  • Ранее на этой неделе он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Москве, в частности с Путиным.
  • Кремль заявил в пятницу, что Путин рассмотрит возможность саммита с Зеленским, Трампом и Эрдоганом только в том случае, если переговоры с Киевом дадут результаты.
  • Фидан также заявил в Киеве в пятницу, что российско-украинская война приближается к переломному моменту.
  • Ранее в МИД Украины сообщили, что Фидан рассказал в Киеве о результатах его визита в Москву.

ЗеленскийТрампПутинТурция
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