МИД Турции: Встреча Зеленского, Путина и Трампа могла бы состояться после "второго Стамбула"

Министр иностранных дел Хакан Фидан во время визита в Киев заявил в пятницу, что Турция предлагает провести встречу между лидерами США, России и Украины, чтобы приблизить завершение войны в Украине после потенциальных вторых переговоров в Стамбуле.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News

Детали: По мнению Турции, отметил Фидан, переговоры с участием трех лидеров, а также турецкого президента Эрдогана, могли бы состояться после потенциальных вторых переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые могут состояться на следующей неделе.

Реклама:

Прямая речь Фидана: "Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана. Прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за столом переговоров".

Предыстория: