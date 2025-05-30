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Вибухи, евакуація, перекриття доріг: ГУР провело спецоперацію у Владивостоку

Валентина Романенко, Євген КізіловП'ятниця, 30 травня 2025, 15:39
Вибухи, евакуація, перекриття доріг: ГУР провело спецоперацію у Владивостоку
фото: УП

Зранку 30 травня у російському Владивостоку поблизу бухти Десантна відбулось два потужних вибухи. З джерел "Української правди" відомо, що це стало наслідком проведення успішної операції Головного управління розвідки.

Джерело: співрозмовники УП в спецслужбах

Деталі: Наразі відомо, що відбулось щонайменше два вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 30926). Один в районі КПП, другий в місці перебування особового складу і командування військової частини. Уражено живу силу, військову техніку, спецзасоби.

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Місцеві жителі свідчать, що на місце події прибуло щонайменше 10 карет швидкої допомоги та евакуаційний гелікоптер. З території військової частини військовими "Уралами" вивозять пошкоджену техніку.

Натомість влада регіону очікувано повідомила, що причиною інциденту нібито був вибух двох газових балонів, в результаті якого "ніхто не постраждав".

У Владивостоку оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини заблокована. Перекрито дорогу між бухтою Шамора та селищем Щитова.

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155-та бригада морської піхоти бере активну участь в бойових діях проти України. Зокрема, задокументовано її участь у боях у Маріуполі, Вугледарі та Курській області.

ГУРросійсько-українська війнаРосіявибух
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