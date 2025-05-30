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Взрывы, эвакуация, перекрытие дорог: ГУР провело спецоперацию во Владивостоке

Валентина Романенко, Евгений КизиловПятница, 30 мая 2025, 15:39
Взрывы, эвакуация, перекрытие дорог: ГУР провело спецоперацию во Владивостоке
фото: УП

Утром 30 мая в российском Владивостоке вблизи бухты Десантная произошло два мощных взрыва. Из источников "Украинской правды" известно, что это стало следствием проведения успешной операции Главного управления разведки.

Источник: собеседники УП в спецслужбах

Детали: На данный момент известно, что произошло как минимум два взрыва в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты (в/ч 30926). Один в районе КПП, второй в месте пребывания личного состава и командования воинской части. Поражены живая сила, военная техника, спецсредства.

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Местные жители свидетельствуют, что на место происшествия прибыло не менее 10 карет скорой помощи и эвакуационный вертолет. С территории воинской части военными "Уралами" вывозят поврежденную технику.

В то же время власти региона ожидаемо сообщили, что причиной инцидента якобы был взрыв двух газовых баллонов, в результате которого "никто не пострадал".

Во Владивостоке объявлен "режим контртеррористической операции". Территория вокруг воинской части заблокирована. Перекрыта дорога между бухтой Шамора и поселком Щитовая.

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155-я бригада морской пехоты принимает активное участие в боевых действиях против Украины. В частности, задокументировано ее участие в боях в Мариуполе, Угледаре и Курской области.

ГУРроссийско-украинская войнаРосcиявзрыв
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