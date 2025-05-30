Сибіга: Росія не розуміє нормального ставлення, потрібні санкції

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів жорстко відреагувати на заяву Росії в ООН, що вона збирається воювати "стільки, скільки буде необхідно".

Джерело: про це міністр написав на Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Сибіга звернув увагу на заяви Нєбєнзі на засіданні Ради безпеки ООН, де той запевнив у намірі своєї держави "продовжувати та посилювати військові дії стільки, скільки буде необхідно".

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"Коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику", – наголосив він.

Глава української дипломатії назвав слова Нєбєнзі "ляпасом всім, хто виступає за мир" – не лише західним державам, а й Китаю, Бразилії та іншим.

"Ми вимагаємо реакцій на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес. Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", – підкреслив Сибіга.

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Раніше у пʼятницю президент України Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати, європейські країни та всіх союзників проявляти більше рішучості у протистоянні російській агресії після чергових нічних ударів Росії, зокрема по Харкову.

На тлі останніх заяв РФ та посилення нею повітряного терору проти України президент США Дональд Трамп заявляв, що розглядає можливість введення додаткових санкцій проти Росії.

Але нещодавно Трамп оголосив, що утримується від запровадження санкцій проти Росії, якщо вважає, що це може "зіпсувати" укладання "угоди" про мир.