Сибига: Россия не понимает нормального отношения, нужны санкции

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров жестко отреагировать на заявление России в ООН, что она собирается воевать "столько, сколько будет необходимо".

Источник: об этом министр написал на Х, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сибига обратил внимание на заявления Небенжи на заседании Совета безопасности ООН, где тот заверил в намерении своего государства "продолжать и усиливать военные действия столько, сколько будет необходимо".

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"Когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует высшие дипломатические площадки, чтобы извергать такую воинственную риторику", – подчеркнул он.

Глава украинской дипломатии назвал слова Небенжи "пощечиной всем, кто выступает за мир" – не только западным государствам, но и Китаю, Бразилии и другим.

"Мы требуем реакции на дерзкие заявления России, которые ставят под угрозу мирный процесс. Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; пора говорить с ними языком санкций и усиления поддержки Украины", – подчеркнул Сибига.

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Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский призвал Соединенные Штаты, европейские страны и всех союзников проявлять больше решимости в противостоянии российской агрессии после очередных ночных ударов России, в частности по Харькову.

На фоне последних заявлений РФ и усиления ею воздушного террора против Украины президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

Но недавно Трамп объявил, что воздерживается от введения санкций против России, если считает, что это может "испортить" заключение "соглашения" о мире.