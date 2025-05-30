Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія в "принциповому плані" готова розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню з Україною, але за умови зустрічних кроків з іншого боку.

Джерело: росЗМІ з посиланням на виступ Небензі

Пряма мова: "У принциповому плані ми готові розглянути можливість встановлення режиму припинення вогню, який надалі дав би змогу вийти на стійке вирішення першопричин конфлікту. Але для цього ми повинні бачити зустрічні кроки з іншого боку".

Реклама:

"На час перемир'я щонайменше необхідно, щоб країни Заходу припинили постачання київському режиму озброєнь, і щоб Україна зупинила мобілізацію".

Деталі: За його словами, Росію начебто не влаштовує ситуація, яка дасть змогу "перевести дух, зализати рани і зупинити обвалення східного фронту".