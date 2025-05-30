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Небензя заявил, что Украина на время перемирия должна остановить мобилизацию, а Запад – поставлять оружие

Татьяна ОлейникПятница, 30 мая 2025, 18:50
Небензя заявил, что Украина на время перемирия должна остановить мобилизацию, а Запад – поставлять оружие
Василий Небензя. Фото: Getty Images

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия в "принципиальном плане" готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня с Украиной, но при условии встречных шагов с другой стороны.

Источник: росСМИ со ссылкой на выступление Небензи

Прямая речь: "В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое решение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны".

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"На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию".

Детали: По его словам, Россию якобы не устраивает ситуация, которая позволит "перевести дух, зализать раны и остановить обрушение восточного фронта".

переговорыРосcия
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