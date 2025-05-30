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Путіну на вертольоті влаштували постановочну "атаку дронів" – ЗМІ

Євген КізіловП'ятниця, 30 травня 2025, 20:06
Путіну на вертольоті влаштували постановочну атаку дронів – ЗМІ
фото: росзмі

Заява Міноборони РФ про Путіна "в епіцентрі атаки безпілотників" виявилася постановкою Кремля.

Джерело: The Moscow Times

Деталі: Згідно з повідомленням, коли господар Кремля Володимир Путін вперше з початку боїв відвідав Курську область, його вертоліт, як повідомили на початку тижня державні ЗМІ, нібито опинився "під обстрілом українських дронів". Але це була не бойова подія, а ретельно продумана постановка.

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Як розповіли The Moscow Times чотири джерела в уряді і в Кремлі, силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, щоб переконати росіян: президент не ховається за спинами, а нібито теж йде на ризик і жертви.

На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця телевізійна вистава повинна створити образ Путіна, який "ділить небезпеки" з країною і таким чином сказати суспільству — "на війні як на війні".

За інформацією видання, Путін дійсно був у Курській області, куди, за офіційною версією, прямував на гелікоптері. І дійсно, цей регіон регулярно стає ціллю українських атак. Однак, за словами чиновників, його безпека була забезпечена на максимальному рівні.

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"Ніхто і ніколи б не допустив подібної злочинної безладності. Навіть у страшному сні", — сказав один із чиновників, близький до адміністрації президента і знайомий із системою охорони президента.

За даними The Moscow Times, "сенсаційну заяву" про те, що президентський вертоліт нібито опинився "в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників противника", поширило Міністерство оборони через державний телеканал ВГТРК.

Кремлівський пул в цю поїздку з Путіним не брали, як і команду професійних операторів. Зйомку вели інші люди, в тому числі співробітник охорони, сказали два обізнаних джерела The Moscow Times.

Нагадаємо: Раніше в українському Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували інформацію про те, що вертоліт російського лідера Володимира Путіна нібито атакували Збройні сили України на Курщині.

Путінбезпілотникиавіа
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