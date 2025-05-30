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Путину на вертолете устроили постановочную "атаку дронов" – СМИ

Евгений КизиловПятница, 30 мая 2025, 20:06
Путину на вертолете устроили постановочную атаку дронов – СМИ
фото: россми

Заявление Минобороны РФ о Путине "в эпицентре атаки беспилотников" оказалась постановкой Кремля.

Источник: The Moscow Times

Детали: Согласно сообщению, когда хозяин Кремля Владимир Путин впервые с начала боёв посетил Курскую область, его вертолёт, как сообщили в начале недели государственные СМИ, якобы оказался "под обстрелом украинских дронов". Но это было не боевое происшествие, а тщательно продуманная постановка.

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Как рассказали The Moscow Times четыре источника в правительстве и в Кремле, силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, чтобы внушить россиянам: президент не прячется за спинами, а якобы тоже идёт на риск и жертвы.

На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи этот ТВ-спектакль должен создать образ Путина, который "делит опасности" со страной и таким образом сказать обществу — "на войне как на войне".

По информации издания, Путин действительно был в Курской области, куда, по официальной версии, направлялся на вертолете. И действительно, этот регион регулярно становится целью украинских атак. Однако, по словам чиновников, его безопасность была обеспечена на максимальном уровне.

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"Никто и никогда бы не допустил подобной преступной безалаберности. Даже в страшном сне", — сказал один из чиновников, близкий к администрации президента и знакомый с системой охраны президента.

По данным The Moscow Times, "сенсационное заявление" о том, что президентский вертолет якобы оказался "в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", распространило Министерство обороны через государственный телеканал ВГТРК.

Кремлевский пул в эту поездку с Путиным не брали, как и команду профессиональных операторов. Съемку вели другие люди, в том числе сотрудник охраны, сказали два осведомленных источника The Moscow Times.

Напомним: Ранее в украинском Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию о том, что вертолет российского лидера Владимира Путина якобы атаковали Вооруженные сил Украины на Курщине.

Путинбеспилотникиавиа
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