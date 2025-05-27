Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Центре стратегических коммуникаций опровергли фейк о якобы атаке ВСУ на вертолет Путина

Татьяна ОлейникВторник, 27 мая 2025, 20:36
В Центре стратегических коммуникаций опровергли фейк о якобы атаке ВСУ на вертолет Путина
Фото - getty images

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию о том, что вертолет российского лидера Владимира Путина якобы попал под атаку Вооруженных сил Украины на Курщине.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКСК

Детали: В Центре сообщили, что Путин посетил Курскую область 20 мая, это была якобы его первая поездка в регион после того, как Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении территории от ВСУ.

Реклама:

При этом о прорыве Путина через рой дронов на вертолете сообщили впервые.

Дословно: "Прокремлевские СМИ, освещая поездку Путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле. Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы.

Кроме того, в этих числах ни Минобороны, ни Курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам Дашкина".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

В воскресенье командир дивизии ПВО на Курщине Юрий Дашкин, которого цитирует "РБК", сообщил, что вертолет Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ во время посещения Курской области.

ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЗеленский пообещал России "зеркальные" ответы
Росия планирует подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски
НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ, чьи родственники владеют имуществом на $2 млн
США получили от Украины список условий мирного соглашения, теперь ждут от РФ – Келлог
фотоПобег из армии за $15 тысяч: разоблачена схема переправки военных за границу
Лесовой: Школьники после 11 класса уезжают за границу, но не массово
Все новости...
Путин
Трамп раскритиковал Путина: "Играет с огнем"
Трамп может ввести санкции против России на этой неделе – WSJ
Путин призвал "душить" иностранные IT-сервисы, которые "враждебны" к РФ
Последние новости
23:37
Генштаб: На Курщине за сутки состоялось 29 боев
23:36
Семейные врачи больше не могут направить на любое обследование: что изменилось для медиков и пациентов
23:19
Глава МИД Германии призывает к совместному с США давлению на Россию
23:07
Россия ударила баллистической ракетой по предприятию в Нежине на Черниговщине
23:04
Еврокомиссия расследует деятельность четырех платформ с порнографическим контентом: причина
22:49
В Госдепе посоветовали России меньше думать о заявлениях Трампа, а больше – об остановке войны
22:23
Медведев пригрозил Трампу Третьей мировой войной
22:16
фотоПоказали актеров, сыграющих Гарри, Рона и Гермиону в новом сериале HBO
21:56
Финалист Евролиги вошел в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу
21:47
СМИ: ЕС готовится одобрить вступление Болгарии в еврозону
Все новости...
Реклама:
Реклама: