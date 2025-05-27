В Центре стратегических коммуникаций опровергли фейк о якобы атаке ВСУ на вертолет Путина

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности опровергли информацию о том, что вертолет российского лидера Владимира Путина якобы попал под атаку Вооруженных сил Украины на Курщине.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКСК

Детали: В Центре сообщили, что Путин посетил Курскую область 20 мая, это была якобы его первая поездка в регион после того, как Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении территории от ВСУ.

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При этом о прорыве Путина через рой дронов на вертолете сообщили впервые.

Дословно: "Прокремлевские СМИ, освещая поездку Путина, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле. Кадры с кортежем показывали все федеральные телеканалы.

Кроме того, в этих числах ни Минобороны, ни Курские СМИ и Telegram-каналы не сообщали об атаке БПЛА, которая по масштабам соответствовала бы словам Дашкина".

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Что предшествовало:

В воскресенье командир дивизии ПВО на Курщине Юрий Дашкин, которого цитирует "РБК", сообщил, что вертолет Путина находился в эпицентре отражения масштабной атаки беспилотников ВСУ во время посещения Курской области.