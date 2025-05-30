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Зеленський та Ердоган поговорили про очікування від переговорів у Стамбулі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 30 травня 2025, 22:29
Зеленський та Ердоган поговорили про очікування від переговорів у Стамбулі
Фото із соцмереж президентів. Колаж - УП

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган увечері 30 травня провели розмову, яка стосувалась потенційного раунду переговорів між Києвом і Москвою у Стамбулі 2 червня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького лідера

Деталі: Під час телефонної розмови Ердоган зазначив, що Туреччина підтримує продовження переговорів між делегаціями України та Росії, які розпочалися в Стамбулі.

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"Обговорення можливого перемир'я під час другого раунду переговорів, який планується провести в Стамбулі, стане кроком на шляху до миру, а участь у зустрічі представницьких делегацій обох країн є важливою для збереження імпульсу на шляху до миру", – ідеться в повідомленні.

Зеленський додав, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів.

Окремо говорили про участь Туреччини в саміті Україна – Південно-Східна Європа.

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Турецький президент також підтримав проведення переговорів на рівні лідерів України та РФ після зустрічі наступного понеділка, яке "сприятиме мирному процесу і яке необхідно зробити без зайвих зволікань".

Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі в понеділок, 2 червня, де покаже "меморандум" із пропозиціями про перемирʼя і завершення війни.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

ЕрдоганЗеленськийТуреччинапереговори
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