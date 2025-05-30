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Зеленский и Эрдоган поговорили об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 30 мая 2025, 22:29
Зеленский и Эрдоган поговорили об ожиданиях от переговоров в Стамбуле
Фото из соцсетей президентов. Коллаж - УП

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 30 мая провели разговор, который касался потенциального раунда переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле 2 июня.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого лидера

Детали: Во время телефонного разговора Эрдоган отметил, что Турция поддерживает продолжение переговоров между делегациями Украины и России, которые начались в Стамбуле.

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"Обсуждение возможного перемирия во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, станет шагом на пути к миру, а участие в встрече представительных делегаций обеих стран важно для сохранения импульса на пути к миру", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что эта встреча не может и не должна быть пустой. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, России, Турции и Соединенных Штатов.

Отдельно говорили об участии Турции в саммите Украина – Юго-Восточная Европа.

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Турецкий президент также поддержал проведение переговоров на уровне лидеров Украины и РФ после встречи в следующий понедельник, которые "будут способствовать мирному процессу и которые необходимо провести без лишних проволочек".

Россия заявила, что хочет новых переговоров с Украиной в Стамбуле в понедельник, 2 июня, где покажет "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны.

В то же время в Киеве отметили, что для достижения результатов на встрече им нужно ознакомиться с российским "меморандумом" заранее.

ЭрдоганЗеленскийТурцияпереговоры
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