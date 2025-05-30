Трамп "очень разочарован" российскими ударами по Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз рассказал, как был "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, что помешало быстрому заключению "соглашения".

Источник: об этом он сказал журналистам в Овальном кабинете в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Трамп рассказал журналистам, как США "собирались решить проблему, а потом вдруг ракеты попали в несколько городов и погибли люди".

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"Я увидел вещи, которые меня удивили, а я не люблю быть удивленным, поэтому я очень разочарован", – добавил он.

Президент США в то же время уклонился от прямого ответа на вопрос, считает ли он Путина "хорошим парнем или плохим парнем".

А на второй вопрос, как его администрация будет иметь дело с "очень упрямым Владимиром Путиным", он добавил: "и Зеленским тоже".

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Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что только через "полтора-два недели" сможет сказать, обманывает ли его Владимир Путин относительно желания установить мир в Украине.

Считается, что Трамп, который недавно предупредил главу Кремля Владимира Путина, что его нежелание вести серьезные мирные переговоры о прекращении войны против Украины "является игрой с огнем", может потерять терпение в отношении РФ.