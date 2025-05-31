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Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС "близки к соглашению" о прекращении огня в Газе

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 00:26
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня в Газе
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня на 60 дней.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 30 мая, цитирует общественное вещание "Суспільне"

Прямая речь Трампа: "Они очень близки к соглашению по Газе.

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Мы сообщим вам об этом в течение дня или завтра. И у нас есть шанс на это".

Что предшествовало: Накануне СМИ сообщали, что правительство Израиля готово выполнить план перемирия и обмена заложниками с боевиками ХАМАС, предложенный спецпосланником президента США Стивом Виткоффом.

Перед этим Axios сообщали, что США верят в близкий "прорыв" в переговорах о прекращении боевых действий в секторе Газа.

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Последние две недели Виткофф вел переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и его советником Роном Дермером, а также – через палестинско-американского бизнесмена Бишару Бахбаха – с лидерами ХАМАС в Дохе, столице Катара.

Напомним, европейские государства усиливают давление на израильские власти, обвиняя их в нарушении гуманитарного права в секторе Газа и блокировании гуманитарной помощи для гражданского населения.

Сектор ГазаХАМАСИзраильТрамп
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