Трамп удвоит пошлины на импорт стали до 50%

Президент США Дональд Трамп объявил, что введет тарифы на импорт стали в Соединенные Штаты на уровне 50%, что вдвое больше, чем сейчас.

Источник: Трамп, цитирует CNN

Детали: На заводе в штате Пенсильвания Трамп заявил о "важном объявлении".

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Он сказал, что повысит тариф, чтобы защитить американских сталеваров.

Прямая речь Трампа: "Мы собираемся увеличить тарифы на сталь в Соединенные Штаты Америки с 25 до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в Соединенных Штатах. Никто этого не обойдет".

Детали: По данным Министерства торговли США, в целом Штаты импортировали железо и стали на сумму 31,3 миллиарда долларов в прошлом году.

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Канада была основным поставщиком железа и стали на сумму 7,6 млрд долларов.

Что предшествовало: В феврале Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

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