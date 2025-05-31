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Армія РФ завдала ракетних ударів по Сумщині, є постраждалий

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 02:34
Армія РФ завдала ракетних ударів по Сумщині, є постраждалий
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

У ніч проти 31 травня росіяни завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади Сумської області, постраждала людина.

Джерело: ОВА Сумської області

Деталі: В ОВА зазначають, що внаслідок ударів є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.

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Дослівно ОВА: "Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці".

Деталі: У військовій адміністрації додали, що наслідки атаки уточнюються.

Сумська областьросійсько-українська війнаракетний удар
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