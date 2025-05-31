Армія РФ завдала ракетних ударів по Сумщині, є постраждалий
Субота, 31 травня 2025, 02:34
У ніч проти 31 травня росіяни завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади Сумської області, постраждала людина.
Джерело: ОВА Сумської області
Деталі: В ОВА зазначають, що внаслідок ударів є пошкодження у житловому секторі, зруйновані складські приміщення.
Реклама:
Дослівно ОВА: "Щонайменше одна людина постраждала – їй надали медичну допомогу на місці".
Деталі: У військовій адміністрації додали, що наслідки атаки уточнюються.