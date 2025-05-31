Армия РФ нанесла ракетные удары по Сумщине, есть пострадавший

В ночь на 31 мая россияне нанесли ракетные удары по территории Недригайловской громады Сумской области, пострадал человек.

Источник: ОВА Сумской области

Детали: В ОВА отмечают, что в результате ударов повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения.

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Дословно ОВА: "По меньшей мере, один человек пострадал – ему оказали медицинскую помощь на месте".

Детали: В военной администрации добавили, что последствия атаки уточняются.